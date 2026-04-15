Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Казани массово задержаны рейсы
Два самолета были вынуждены приземлиться на запасные аэродромы в других городах.
Из-за временного закрытия неба над Казанью, Уфой и Самарой задерживается ряд вылетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Нордвинд».
Откладывается выполнение рейсов в столицу республики из Санкт-Петербурга, Сочи, Омска и Уфы. Вылета в Казань из Сургута пассажиры ждут с 14 апреля. Также не могут вылететь воздушные суда в Омск, Уфу и Минеральные Воды. Два самолета, летящих из Бишкека и Барнаула, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах Уфы и Челябинска.
Как заявил перевозчик, ожидающим предоставят условия, прописанные в Федеральных авиационных правилах. Пассажирам советуют следить за ситуацией на сайте и табло в воздушных гаванях.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали Россию кассетными снарядами производства США. Именно такие дроны совершили массовый налет на Ленобласть, где в итоге загорелся порт.
