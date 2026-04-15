Происшествия
15 апреля 10:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Казани массово задержаны рейсы

Два самолета были вынуждены приземлиться на запасные аэродромы в других городах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за временного закрытия неба над Казанью, Уфой и Самарой задерживается ряд вылетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Нордвинд».

Откладывается выполнение рейсов в столицу республики из Санкт-Петербурга, Сочи, Омска и Уфы. Вылета в Казань из Сургута пассажиры ждут с 14 апреля. Также не могут вылететь воздушные суда в Омск, Уфу и Минеральные Воды. Два самолета, летящих из Бишкека и Барнаула, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах Уфы и Челябинска.

Как заявил перевозчик, ожидающим предоставят условия, прописанные в Федеральных авиационных правилах. Пассажирам советуют следить за ситуацией на сайте и табло в воздушных гаванях.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали Россию кассетными снарядами производства США. Именно такие дроны совершили массовый налет на Ленобласть, где в итоге загорелся порт.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.