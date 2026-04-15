Два самолета были вынуждены приземлиться на запасные аэродромы в других городах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за временного закрытия неба над Казанью, Уфой и Самарой задерживается ряд вылетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Нордвинд».

Откладывается выполнение рейсов в столицу республики из Санкт-Петербурга, Сочи, Омска и Уфы. Вылета в Казань из Сургута пассажиры ждут с 14 апреля. Также не могут вылететь воздушные суда в Омск, Уфу и Минеральные Воды. Два самолета, летящих из Бишкека и Барнаула, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах Уфы и Челябинска.

Как заявил перевозчик, ожидающим предоставят условия, прописанные в Федеральных авиационных правилах. Пассажирам советуют следить за ситуацией на сайте и табло в воздушных гаванях.



