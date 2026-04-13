На казанца, выстрелившего во дворе в девочек-подростков, завели дело
Мужчину обвиняют в хулиганстве.
В Казани на мужчину возбудили уголовное дело после того, как он выстрелил в сторону девочек-подростков. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным Mash Iptash, на живущего в доме по улице Кулахметова мужчину жалуются уже второй год, так как казанец постоянно со всеми ругается, кричит и угрожает оружием. В воскресенье он выстрелил в девочек-подростков, заходивших в подъезд, но не попал.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»
Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на автобусной остановке в Набережных Челнах. Им оказался 45-летний мужчина, ранее неоднократно судимый.
