Мужчину обвиняют в хулиганстве.

В Казани на мужчину возбудили уголовное дело после того, как он выстрелил в сторону девочек-подростков. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным Mash Iptash, на живущего в доме по улице Кулахметова мужчину жалуются уже второй год, так как казанец постоянно со всеми ругается, кричит и угрожает оружием. В воскресенье он выстрелил в девочек-подростков, заходивших в подъезд, но не попал.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»

