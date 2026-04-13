На мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство.

Автор фото: скриншот видео Mash Iptash

После стрельбы в детей на улице Кулахметова в столице республики задержали 34-летнего казанца. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



После стрельбы из «неустановленного оружия» местная жительница подала на мужчину заявление в отдел полиции Московского района. На стрелка возбудили уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители продолжают следственные и оперативные действия, чтобы выяснить все обстоятельства.



Как оказалось, на живущего в доме по этой же улице мужчину жалуются уже не первый год. Он постоянно со всеми ругается, кричит и угрожает оружием. В воскресенье он пытался выстрелить в девочек-подростков, заходивших в подъезд, но, к счастью, не попал.

