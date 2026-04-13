Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Тукаевском районе Татарстана сотрудника исполкома оштрафовали на 5 тысяч рублей за ненадлежащее рассмотрение обращения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

3 декабря в исполком обратилась местная жительница, которая интересовалась внесением изменений в схему территориального планирования в отношении одного из земельных участков. Специалист отдела по строительству и жизнеобеспечения населения, ответственный за исполнение, не обеспечил своевременное рассмотрение обращения. Предельный 30-дневный срок истек 12 января 2026 года, однако ни окончательный, ни промежуточный ответы заявителю направлены не были.

Было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», чиновника оштрафовали. Права женщины, которая обращалась с заявлением, были восстановлены.

Ранее сообщалось, что экс-управделами Минздрава Татарстана Идеалу Айзетуллову отменили наказание. Из-за халатности бывшего чиновника ледяная глыба рухнула на пешехода — девушка не восстановилась полностью даже спустя два года.

