Происшествия
13 апреля 18:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сотрудника исполкома в Татарстане оштрафовали за слишком долгий ответ

Виновного приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Тукаевском районе Татарстана сотрудника исполкома оштрафовали на 5 тысяч рублей за ненадлежащее рассмотрение обращения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

3 декабря в исполком обратилась местная жительница, которая интересовалась внесением изменений в схему территориального планирования в отношении одного из земельных участков. Специалист отдела по строительству и жизнеобеспечения населения, ответственный за исполнение, не обеспечил своевременное рассмотрение обращения. Предельный 30-дневный срок истек 12 января 2026 года, однако ни окончательный, ни промежуточный ответы заявителю направлены не были.

Было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», чиновника оштрафовали. Права женщины, которая обращалась с заявлением, были восстановлены.

Ранее сообщалось, что экс-управделами Минздрава Татарстана Идеалу Айзетуллову отменили наказание. Из-за халатности бывшего чиновника ледяная глыба рухнула на пешехода — девушка не восстановилась полностью даже спустя два года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.