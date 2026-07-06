Суд назначил обвиняемому восемь лет тюрьмы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одном из домов Нижнекамска в марте 2026 года произошло страшное убийство. Мужчина в пьяном состоянии поссорился с другим мужчиной. Он схватил нож и отвертку и нанес ими удары оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде восьми лет колонии особого режима, сообщили в пресс-службе городского суда.

Ранее сообщалось, что за убийство сожителя елабужанку отправили в колонию на десять лет. Женщина, будучи пьяной, во время совместных посиделок с сожителем поссорилась с ним. Взяв нож, она нанесла ему несколько ударов в грудь и голову. От полученных ранений мужчина умер на месте.

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