Нижнекамец убил мужчину ножом и отверткой
Суд назначил обвиняемому восемь лет тюрьмы.
В одном из домов Нижнекамска в марте 2026 года произошло страшное убийство. Мужчина в пьяном состоянии поссорился с другим мужчиной. Он схватил нож и отвертку и нанес ими удары оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде восьми лет колонии особого режима, сообщили в пресс-службе городского суда.
Ранее сообщалось, что за убийство сожителя елабужанку отправили в колонию на десять лет. Женщина, будучи пьяной, во время совместных посиделок с сожителем поссорилась с ним. Взяв нож, она нанесла ему несколько ударов в грудь и голову. От полученных ранений мужчина умер на месте.
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