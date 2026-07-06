Происшествия
6 июля 21:24
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«Вечерняя Казань»

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При наезде гидроцикла на сапборд погиб солист Госоркестра Татарстана

Спастись смогли двое.

При наезде гидроцикла на сапборд погиб солист Госоркестра Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

6 июля на реке Волге возле поселка Октябрьский в Татарстане произошла трагедия. Девушка на гидроцикле врезалась в сапборд, на котором находились трое мужчин. Двое из них смогли выбраться на берег, третий погиб.  

На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.  

Погибшим, по данным канала BAZA, оказался солист Государственного оркестра Татарстана, 35-летний Виктор С. Мужчина работал преподавателем в международной школе Казани и играл на гитаре в кавер-группе.

Ранее сообщалось, что гидроцикл влетел в катамаран на Волге в Казани, водитель в тяжёлом состоянии. У мужчины 1997 года рождения — артериальное кровотечение, его экстренно госпитализировали.

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