При наезде гидроцикла на сапборд погиб солист Госоркестра Татарстана
Спастись смогли двое.
6 июля на реке Волге возле поселка Октябрьский в Татарстане произошла трагедия. Девушка на гидроцикле врезалась в сапборд, на котором находились трое мужчин. Двое из них смогли выбраться на берег, третий погиб.
На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.
Погибшим, по данным канала BAZA, оказался солист Государственного оркестра Татарстана, 35-летний Виктор С. Мужчина работал преподавателем в международной школе Казани и играл на гитаре в кавер-группе.
Ранее сообщалось, что гидроцикл влетел в катамаран на Волге в Казани, водитель в тяжёлом состоянии. У мужчины 1997 года рождения — артериальное кровотечение, его экстренно госпитализировали.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.