Спастись смогли двое.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

6 июля на реке Волге возле поселка Октябрьский в Татарстане произошла трагедия. Девушка на гидроцикле врезалась в сапборд, на котором находились трое мужчин. Двое из них смогли выбраться на берег, третий погиб.

На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.

Погибшим, по данным канала BAZA, оказался солист Государственного оркестра Татарстана, 35-летний Виктор С. Мужчина работал преподавателем в международной школе Казани и играл на гитаре в кавер-группе.

Ранее сообщалось, что гидроцикл влетел в катамаран на Волге в Казани, водитель в тяжёлом состоянии. У мужчины 1997 года рождения — артериальное кровотечение, его экстренно госпитализировали.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.