Новый живодер завелся в Татарстане
Задушенную собаку нашли в одном из районов Казани.
Около казанского коттеджного поселка «Новое Царицыно» местные нашли тело мертвого пса. Фото распространилось по соцсетям.
«Возможно, сам хозяин его задушил и у него есть другие животные, которые могут подвергнуться опасности», - говорится в посте.
Около трупа собаки были разбросаны простыни. Жители переживают, что в районе завелся живодер.
Напомним, что в начале марта в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина сидящий в кабине грузовика, забивает кота. Он замахивается на животное руками, а затем достает длинный инструмент. Вскоре животное перестает двигаться. Это случилось в Заинске. Живодер работал на сахарном заводе. После распространения видео несколько людей узнали в нем человека, который забирал у них кошек в «добрые руки». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
