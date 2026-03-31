Происшествия
31 марта 15:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Один человек погиб и 50 пострадали при ЧП на заводе в Нижнекамске

Продолжается тушение пожара.

Автор фото: скриншот видео

При ЧП со сбоем оборудования и пожаром на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске погиб один человек, помимо этого пока что известно о 50 пострадавших разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе СИБУРа.

Руководство предприятия принесло соболезнования родственникам погибшего, его семье окажут поддержку и материальную помощь. Пострадавшим помогают врачи.

Сейчас продолжается ликвидация очага возгорания, задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС. Пожару присвоили максимальный уровень сложности. Площадь возгорания превысила две тысячи «квадратов».

Напомним, сообщалось, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.

Также говорилось, что городской прокурор Ильнур Гаянов выехал на место сильнейшего пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим», надзорное ведомство ведет проверку по факту ЧП.

