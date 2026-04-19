Происшествия
19 апреля 08:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

После атаки беспилотников на Таганрог пострадали три человека

Загорелось складское помещение, уточнил губернатор региона.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После воздушной атаки на Таганрог за медпомощью обратились трое жителей, сообщил в своем канале в МАХ губернатор Ростовского региона Юрий Слюсарь.

 

Пострадала после атаки на город и коммерческая инфраструктура – загорелось складское помещение. На месте разбираются сотрудники экстренных служб, они также уточняют информацию о разрушениях на земле.

 

«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - рассказал он в мессенджере МАХ.

Ранее в регионе объявили режим беспилотной опасности.

Напомним, что 18 апреля в порту Высоцк в Ленобласти вспыхнул пожар после ночной атаки дронов. За ночь в России сбили 27 беспилотников.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Аналитика

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.