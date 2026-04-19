После атаки беспилотников на Таганрог пострадали три человека
Загорелось складское помещение, уточнил губернатор региона.
После воздушной атаки на Таганрог за медпомощью обратились трое жителей, сообщил в своем канале в МАХ губернатор Ростовского региона Юрий Слюсарь.
Пострадала после атаки на город и коммерческая инфраструктура – загорелось складское помещение. На месте разбираются сотрудники экстренных служб, они также уточняют информацию о разрушениях на земле.
«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - рассказал он в мессенджере МАХ.
Ранее в регионе объявили режим беспилотной опасности.
Напомним, что 18 апреля в порту Высоцк в Ленобласти вспыхнул пожар после ночной атаки дронов. За ночь в России сбили 27 беспилотников.
