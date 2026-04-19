Загорелось складское помещение, уточнил губернатор региона.

После воздушной атаки на Таганрог за медпомощью обратились трое жителей, сообщил в своем канале в МАХ губернатор Ростовского региона Юрий Слюсарь.

Пострадала после атаки на город и коммерческая инфраструктура – загорелось складское помещение. На месте разбираются сотрудники экстренных служб, они также уточняют информацию о разрушениях на земле.

«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - рассказал он в мессенджере МАХ.

Ранее в регионе объявили режим беспилотной опасности.

