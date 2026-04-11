Среди задержанных оказались собственник помещения и производители пиротехники.

Автор фото: телеграм-канал SHOT

После взрыва во Владикавказе, который произошел 10 апреля, были задержаны собственник помещения и производители пиротехники - 42-летний Роман Г. (собственник), 28-летний Станислав Усов и 30-летний Константин Сухарев, сообщает BAZA. На них правоохранители вышли после того, как было заведено уголовное дело.

По данным телеграм-канала, Константин Сухарев оказался «пиротехническим» блогером, в своем блоге он делился с подписчиками своими познаниями в пиротехнике.

Напомним, что взрыв пиротехники произошел утром на складе в Партизанском переулке. В результате трагедии погибли два человека, ещё 14 пострадали, среди них двое несовершеннолетних. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц.

