Атака пришлась на Новую Каховку в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины 11 апреля трижды нарушили пасхальное перемирие, которое вступило в силу с 16:00 мск. Атака пришлась на Новую Каховку в Херсонской области. Как заявил врио главы городского округа Владимир Оганесов, территория подверглась ударам беспилотников. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами.

Происходящее подтверждает и губернатор Курской области Александр Хинштейн, украинский беспилотник атаковал заправку. По предварительной информации, пострадали двое взрослых и годовалый ребенок. У малыша осколочное ранение головы. Всех госпитализировали. В Белгородской области пострадали два мирных жителя — их доставили в больницу с осколочными ранениями.

Напомним, что пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным 9 апреля. Его поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Режим прекращения огня продлится до конца 12 апреля.

