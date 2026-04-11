Происшествия
11 апреля 19:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ВСУ трижды нарушили пасхальное перемирие - среди пострадавших ребенок

Атака пришлась на Новую Каховку в Херсонской области.

Автор фото: телеграм-канал SHOT

Вооруженные силы Украины 11 апреля трижды нарушили пасхальное перемирие, которое вступило в силу с 16:00 мск. Атака пришлась на Новую Каховку в Херсонской области. Как заявил врио главы городского округа Владимир Оганесов, территория подверглась ударам беспилотников. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами.

Происходящее подтверждает и губернатор Курской области Александр Хинштейн, украинский беспилотник атаковал заправку. По предварительной информации, пострадали двое взрослых и годовалый ребенок. У малыша осколочное ранение головы. Всех госпитализировали. В Белгородской области пострадали два мирных жителя — их доставили в больницу с осколочными ранениями.

Напомним, что пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным 9 апреля. Его поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Режим прекращения огня продлится до конца 12 апреля.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Денис Гордийко / мэрия Казани
Метшин мечтает, чтобы общественный транспорт в Казани стал бесплатным

Такое решение уже приняли, например, в Белграде.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
