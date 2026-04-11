ВСУ трижды нарушили пасхальное перемирие - среди пострадавших ребенок
Атака пришлась на Новую Каховку в Херсонской области.
Вооруженные силы Украины 11 апреля трижды нарушили пасхальное перемирие, которое вступило в силу с 16:00 мск. Атака пришлась на Новую Каховку в Херсонской области. Как заявил врио главы городского округа Владимир Оганесов, территория подверглась ударам беспилотников. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами.
Происходящее подтверждает и губернатор Курской области Александр Хинштейн, украинский беспилотник атаковал заправку. По предварительной информации, пострадали двое взрослых и годовалый ребенок. У малыша осколочное ранение головы. Всех госпитализировали. В Белгородской области пострадали два мирных жителя — их доставили в больницу с осколочными ранениями.
Напомним, что пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным 9 апреля. Его поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Режим прекращения огня продлится до конца 12 апреля.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Подсудимый полностью признал вину.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
Такое решение уже приняли, например, в Белграде.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.