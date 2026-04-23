Дроны прилетели на промпредприятие и в многоквартирный дом.

Один человек погиб и несколько ранены после атаки украинских беспилотников на два города. БПЛА попал в промышленное предприятие Новокуйбышевка. Там погиб один, есть пострадавшие, пишет Shot.

Также обломки дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Есть пострадавшие, одного госпитализировали, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

Ранее сообщалось, что в больницах после обрушения подъезда из-за БПЛА в Сызрани остаются трое. Еще девять человек получили медпомощь амбулаторно.

