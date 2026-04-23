При атаке украинских БПЛА на Самару и Новокуйбышевск погиб человек
Дроны прилетели на промпредприятие и в многоквартирный дом.
Один человек погиб и несколько ранены после атаки украинских беспилотников на два города. БПЛА попал в промышленное предприятие Новокуйбышевка. Там погиб один, есть пострадавшие, пишет Shot.
Также обломки дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Есть пострадавшие, одного госпитализировали, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее сообщалось, что в больницах после обрушения подъезда из-за БПЛА в Сызрани остаются трое. Еще девять человек получили медпомощь амбулаторно.
Одного пострадавшего увезли в реанимацию.
