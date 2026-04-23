Происшествия
23 апреля 13:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

При атаке украинских БПЛА на Самару и Новокуйбышевск погиб человек

Дроны прилетели на промпредприятие и в многоквартирный дом.

Автор фото: соцсети

Один человек погиб и несколько ранены после атаки украинских беспилотников на два города. БПЛА попал в промышленное предприятие Новокуйбышевка. Там погиб один, есть пострадавшие, пишет Shot.

Также обломки дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Есть пострадавшие, одного госпитализировали, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

Ранее сообщалось, что в больницах после обрушения подъезда из-за БПЛА в Сызрани остаются трое. Еще девять человек получили медпомощь амбулаторно.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

соцсети
Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
