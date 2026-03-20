Происшествия
20 марта 17:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Скончался актер Чак Норрис

Артисту было 86 лет.

Автор фото: соцсети актера

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Смерть артиста подтвердила его семья, пишут американские СМИ.

Актера госпитализировали на Гавайях 19 марта, спустя несколько часов он скончался. Родственники не стали раскрывать причины смерти, но отметили, что Норрис умер в окружении родных.

Норрис активно снимался в 1970-х и 1980-х годах, тогда он стал звездой боевиков. Среди его самых известных работ — «Выход дракона», сериал «Крутой Уокер» и другие фильмы. В 2012 году, после семилетнего перерыва, Норрис присоединился к другим героям боевиков в фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 2».

Ранее сообщалось, что умер актер, сыгравший хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника». В последние месяцы Василий Скромный лечил рак, проходил курсы химиотерапии и обследования.

