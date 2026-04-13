Происшествия
13 апреля 14:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Убившего в квартире на Ямашева приятеля челнинца осудят

Убийство случилось в январе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани будут судить 62-летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в убийстве 38-летнего приятеля в квартире на проспекте Ямашева. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В правоохранительных органах сообщили, что 26 января ранее судимый мужчина поссорился со знакомым, с которым пил алкоголь. Он ударил его ножом в грудь, тот скончался на месте. Нападавшего арестовали.

Расследование дела завершено, его отправили в суд.

Ранее сообщалось, что убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом. Трагедия произошла на улице 2-й Старо-Аракчинской.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
