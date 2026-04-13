Убийство случилось в январе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани будут судить 62-летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в убийстве 38-летнего приятеля в квартире на проспекте Ямашева. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В правоохранительных органах сообщили, что 26 января ранее судимый мужчина поссорился со знакомым, с которым пил алкоголь. Он ударил его ножом в грудь, тот скончался на месте. Нападавшего арестовали.

Расследование дела завершено, его отправили в суд.

Ранее сообщалось, что убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом. Трагедия произошла на улице 2-й Старо-Аракчинской.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.