Происшествия
13 апреля 08:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В ДТП погиб старший брат главы Башкирии Ришат Хабиров

Чиновнику было 68 лет, он жил в Салавате и был непубличным человеком.

Автор фото: vk.com / Управление Росреестра по Башкортостану

В автомобильной аварии погиб старший брат главы Башкортостана Радия Хабирова — Ришат Фаритович Хабиров. Об этом сообщает телеграм-канал депутата Курултая республики Рустема Ахмадинурова.

Погибшему было 68 лет. Он жил с семьей в городе Салавате и старался не привлекать к себе внимания. Глава региона также не распространялся о жизни своих родственников. Долгое время Ришат Хабиров работал в Росреестре, а в последние годы занимался бизнесом на рынке недвижимости.

Ранее мы писали, что суд приговорил к штрафу нотариуса по делу «дома смерти» в Казани. Юлия Зайцева признана виновной в злоупотреблении полномочиями при оформлении доверенности на имущество.

