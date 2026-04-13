Автор фото: vk.com / Управление Росреестра по Башкортостану

В автомобильной аварии погиб старший брат главы Башкортостана Радия Хабирова — Ришат Фаритович Хабиров. Об этом сообщает телеграм-канал депутата Курултая республики Рустема Ахмадинурова.

Погибшему было 68 лет. Он жил с семьей в городе Салавате и старался не привлекать к себе внимания. Глава региона также не распространялся о жизни своих родственников. Долгое время Ришат Хабиров работал в Росреестре, а в последние годы занимался бизнесом на рынке недвижимости.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.