Происшествия
13 апреля 17:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казанском медколледже отреагировали на травлю сироты

Ранее в Сети распространилось видео, где сверстницы хватают потерпевшую за волосы и пытаются поставить на колени.

Автор фото: соцсети

Системного буллинга в учреждении не происходит, конфликт между обучающимися возник единожды и является обоюдным - так в Казанском медицинском колледже прокомментировали распространившееся в интернете видео, где над девочкой издеваются однокурсницы.

В сообщении к ролику говорится, что девочка является сиротой и травле подвергается постоянно, на что классный руководитель закрывает глаза. На самом видео сверстницы хватают потерпевшую за волосы и пытаются поставить на колени. Утверждается, что до этого ее ударили электрошокером.

Однако в учреждении этот факт опровергли и подробно описали случившееся:

«В четверг, 9 апреля, в 11:40 на большой перемене в кабинете № 317 произошел конфликт между двумя девочками — обучающимися колледжа. Сразу после инцидента администрация колледжа уведомила сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) отделения полиции. Законные представители обучающихся также были поставлены в известность о случившемся. Избиения, травли и буллинга ПДН и администрацией колледжа не зафиксировано. Одна из участниц конфликта поддерживала доброжелательные отношения с одногруппниками, в том числе инициировала совместное общение вне учебы», — говорится в сообщении.

На следующий день состоялась встреча с сотрудниками ПДН, девочками и их родителями. Как оказалось, это не травля, а обычный конфликт. Студентки поставлены на учет «в красную зону». Как сообщает администрация медколледжа, сама пострадавшая также утверждает, что ее не травят, учиться ей нравится и вообще с одногруппниками она хорошо общается.

Ранее две школьницы из Казани пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на жестокий буллинг. Девочек травят из-за внешности, и это не редкость.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
