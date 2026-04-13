Ранее в Сети распространилось видео, где сверстницы хватают потерпевшую за волосы и пытаются поставить на колени.

Системного буллинга в учреждении не происходит, конфликт между обучающимися возник единожды и является обоюдным - так в Казанском медицинском колледже прокомментировали распространившееся в интернете видео, где над девочкой издеваются однокурсницы.



В сообщении к ролику говорится, что девочка является сиротой и травле подвергается постоянно, на что классный руководитель закрывает глаза. На самом видео сверстницы хватают потерпевшую за волосы и пытаются поставить на колени. Утверждается, что до этого ее ударили электрошокером.



Однако в учреждении этот факт опровергли и подробно описали случившееся:



«В четверг, 9 апреля, в 11:40 на большой перемене в кабинете № 317 произошел конфликт между двумя девочками — обучающимися колледжа. Сразу после инцидента администрация колледжа уведомила сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) отделения полиции. Законные представители обучающихся также были поставлены в известность о случившемся. Избиения, травли и буллинга ПДН и администрацией колледжа не зафиксировано. Одна из участниц конфликта поддерживала доброжелательные отношения с одногруппниками, в том числе инициировала совместное общение вне учебы», — говорится в сообщении.



На следующий день состоялась встреча с сотрудниками ПДН, девочками и их родителями. Как оказалось, это не травля, а обычный конфликт. Студентки поставлены на учет «в красную зону». Как сообщает администрация медколледжа, сама пострадавшая также утверждает, что ее не травят, учиться ей нравится и вообще с одногруппниками она хорошо общается.



