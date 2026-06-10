В СК прокомментировали смерть девочки в Набережных Челнах
Возбуждено уголовное дело.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело после смерти 10-летней девочки в Набережных Челнах, которая выпала с балкона 9-го этажа дома по проспекту Чулман. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
По данным ведомства, трагедия случилась из-за беспечности взрослых и отсутствия надлежащего присмотра. Расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее говорилось, что на месте происшествия побывал первый зампрокурора города Андрей Гимадеев. По данным прокуратуры, семья благополучная, на профилактических учетах не состоит.
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