Братья Шаймиевы попали в топ-100 миллиардеров России по версии Forbes
Всего в рейтинг вошли четыре татарстанца.
Генеральный директор компании «Татавтодор» Айрат Шаймиев и его брат гендиректор «НИРА-экспорт» Радик Шаймиев попали в обновленный рейтинг миллиардеров России. Его составил Forbes.
Айрат Шаймиев занял 74 место (1,9 миллиарда долларов), Радику Шаймиеву досталось 84 место (1,8 миллиарда долларов). Также зампредседателя правления АО «ТАИФ» Рустем Сультеев оказался на 81 месте (1,8 миллиарда долларов), 85 место (1,8 миллиарда долларов) занял член совета директоров «Сибура» Альберт Шигабутдинов.
Напомним, капитал Айрата Шаймиева составляют акции и облигации СИБУРа, полученные в результате поглощения активов финансово-промышленной группы «ТАИФ», а также АО «ТАИФ».
Ранее сообщалось, что самым богатым человеком в России является глава совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он с капиталом в 37 миллиардов долларов опередил занявшего второе место главу «Норникеля» Владимира Потанина (29,7 миллиарда долларов). Всего в списке 155 российских миллиардеров, совокупное состояние которых выросло до рекордных 696,5 миллиарда долларов. За год число миллиардеров возросло на девять человек.
