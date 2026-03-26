Экономику удается сохранять стабильной.

Автор фото: kremlin.ru

России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на санкции, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Его слова передает РИА Новости.

«Россия должна быть сильной, чтобы ответить на современные вызовы», — заметил президент.

По словам Путина, санкции против России незаконные, так как они не подтверждались ООН. При этом российские власти заставили предпринять шаги, необходимые для защиты людей в Крыму и Донбассе.

Власти работают с бизнесом, чтобы обеспечить экономический рост в стране. Также руководство будет придерживаться консервативного подхода в сфере бюджета, выполняя обязательства перед жителями страны, подчеркнул Путин.

Президент заявил, что в стране налажен конструктивный диалог власти и бизнеса, что особенно важно в условиях роста неопределенности и стресса на глобальных рынках.

Ранее сообщалось, что в начале весны 2026 года экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции, которая представляет собой крайне неблагоприятное состояние экономики, сочетающее застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Темпы роста потребительских цен в России остаются высокими, несмотря на замедление инфляции. Одновременно стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей экономики, а прибыль предприятий стремительно сокращается.

