Экономика
20 марта 07:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

США обновили лицензию на российскую нефть, запретив сделки с Ираном и КНДР

Мера действует до 11 апреля.

США обновили лицензию на российскую нефть, запретив сделки с Ираном и КНДР

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Соединенные Штаты Америки выпустили обновленную версию лицензии, разрешающей операции с российской нефтью. Документ опубликован на сайте Минфина США.

Основное изменение — запрет на проведение сделок с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Остальные параметры остались прежними: лицензия действует до 08:01 11 апреля и разрешает продажу нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Всего снятие санкций затронет около 100 млн баррелей.

Напомним, из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти Brent превысила 113 долларов. Рынки продолжают реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
