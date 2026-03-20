США обновили лицензию на российскую нефть, запретив сделки с Ираном и КНДР
Мера действует до 11 апреля.
Соединенные Штаты Америки выпустили обновленную версию лицензии, разрешающей операции с российской нефтью. Документ опубликован на сайте Минфина США.
Основное изменение — запрет на проведение сделок с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Остальные параметры остались прежними: лицензия действует до 08:01 11 апреля и разрешает продажу нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Всего снятие санкций затронет около 100 млн баррелей.
Напомним, из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти Brent превысила 113 долларов. Рынки продолжают реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.
