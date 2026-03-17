Шесть новых спортивных площадок оборудуют в Советском районе Казани
Одна из них появится в поселке Чебакса.
Количество универсальных спортивных площадок в нынешнем году в Советском районе Казани увеличится на шесть, рассказал на деловом понедельнике в исполкоме города глава администрации района Роман Фатхутдинов.
Руководитель привел следующую статистику: сегодня 68% жителей Советского района регулярно занимаются спортом, он становится нормой жизни для горожан.
В районе уже действуют 249 универсальных площадок, расположенных максимально близко к жилым домам. В ближайшее время новая появится в поселке Чебакса. Роман Фатхутдинов уверен, что эта площадка станет центром притяжения для местных жителей и местом проведения поселковых праздников.
В районе также продолжается обновление стадиона «Ракета». Там уже привели в порядок фасад, трибуны, систему отопления и тепловые пункты. Реконструкция продолжится в нынешнем году, пишет пресс-служба казанской мэрии.
Ранее сообщалось, что в Казани займутся благоустройством прогулочной зоны на Красной Позиции. Территория продолжит сквер «Студенческий».
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.