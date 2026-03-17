Автор фото: Парки и скверы Казани

Количество универсальных спортивных площадок в нынешнем году в Советском районе Казани увеличится на шесть, рассказал на деловом понедельнике в исполкоме города глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Руководитель привел следующую статистику: сегодня 68% жителей Советского района регулярно занимаются спортом, он становится нормой жизни для горожан.

В районе уже действуют 249 универсальных площадок, расположенных максимально близко к жилым домам. В ближайшее время новая появится в поселке Чебакса. Роман Фатхутдинов уверен, что эта площадка станет центром притяжения для местных жителей и местом проведения поселковых праздников.

В районе также продолжается обновление стадиона «Ракета». Там уже привели в порядок фасад, трибуны, систему отопления и тепловые пункты. Реконструкция продолжится в нынешнем году, пишет пресс-служба казанской мэрии.

Ранее сообщалось, что в Казани займутся благоустройством прогулочной зоны на Красной Позиции. Территория продолжит сквер «Студенческий».

