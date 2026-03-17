Городская среда
17 марта 00:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Шесть новых спортивных площадок оборудуют в Советском районе Казани

Одна из них появится в поселке Чебакса.

Автор фото: Парки и скверы Казани

Количество универсальных спортивных площадок в нынешнем году в Советском районе Казани увеличится на шесть, рассказал на деловом понедельнике в исполкоме города глава администрации района Роман Фатхутдинов.  

Руководитель привел следующую статистику: сегодня 68% жителей Советского района регулярно занимаются спортом, он становится нормой  жизни для горожан.  

В районе уже действуют 249 универсальных площадок, расположенных максимально близко к жилым домам. В ближайшее время новая появится в поселке Чебакса. Роман Фатхутдинов уверен, что эта площадка  станет центром притяжения для местных жителей и местом проведения поселковых праздников.  

В районе также продолжается обновление стадиона «Ракета». Там уже привели в порядок фасад, трибуны, систему отопления и тепловые пункты. Реконструкция продолжится в нынешнем году, пишет пресс-служба казанской мэрии.

Ранее сообщалось, что в Казани займутся благоустройством прогулочной зоны на Красной Позиции. Территория продолжит сквер «Студенческий».

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
