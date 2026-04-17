Мероприятие пройдет по Старо-Татарской слободе, а завершится чайной церемонией в настоящей юрте.

Автор фото: предоставлено компанией «Казань глазами инженера»

Презентация новой пешеходной экскурсии от просветительской компании «Казань глазами инженера» состоится 26 апреля. Гид Александра Гамова познакомит горожан и туристов с уникальным архитектурным ансамблем на берегу озера Кабан.

Гостей ждет прогулка по историческому району Старо-Татарской слободы, где сохранилась регулярная сетка улиц XVIII века, каменные мечети екатерининской эпохи и деревянные особняки в духе модерна. Финалом станет чаепитие в тюркской юрте с традиционными сладостями.

Экскурсия охватит ключевые архитектурные и исторические объекты Старо-Татарской слободы: уникальное общественное пространство Юнусовская площади, разделенное на четыре сада (узнаете, кого можно было встретить в Саду Любви, а кого - в Саду Печали), сказочный замок, построенный для дочери купца-миллионера и сына имама Шамиля. На примерах усадеб Юнусовых, Бурнаевых и Апанаевых и других старинных зданий участники научатся отличать стиль барокко от эклектики, а также узнают о том, зачем татарские купцы строили каменно-деревянные дома, как визит Екатерины II определил развитие слободы, а татарский орнамент обогатил архитектурный язык классицизма, барокко, эклектики и модерна. А еще о том, как советская эпоха изменила облик слободы и с какими сложностями столкнулись реставраторы в XXI веке.

Также на маршруте запланирован визит в одну из старинных мечетей XVIII века (Апанаевская мечеть в стиле барокко с восточными сталактитами), поэтому организаторы заблаговременно предупреждают о необходимости предусмотреть одежду с длинными рукавами и штанинами, обязательных носках, а девушкам – о платке и закрытых волосах.

Следующие даты нового маршрута, продолжительность которого составляет порядка двух с половиной часов, - 1, 9, 17 и 31 мая. Начинается маршрут от Сада Печали на Юнусовской площади, а завершается у юрты Тамырлар на улице Каюма Насыри.

