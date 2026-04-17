Образование
17 апреля 08:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане хотят доверить ИИ проверку контрольных и домашних работ

Искусственный интеллект не заменит учителей, но снимет с них самую нудную работу.

В Татарстане хотят доверить ИИ проверку контрольных и домашних работ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане хотят, чтобы искусственный интеллект проверял школьные контрольные и домашние работы. Об этом на брифинге в кабинете министров республики рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

По его словам, ИИ планируют использовать для отчётов, аналитики и всего, что отнимает у учителей время. В первую очередь — для проверки типовых контрольных и домашних заданий. Это снизит нагрузку на педагогов. К тому же, если проверять будет машина по единым критериям, оценки станут объективнее.

При этом Рамис Музипов подчеркнул: искусственный интеллект никогда не заменит живого учителя, он только возьмёт на себя рутину.

Ранее сообщалось, что программа развития ИИ в Татарстане утверждена до 2030 года. Ежегодно на эти цели будут выделять по миллиарду рублей.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
