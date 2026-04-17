В Татарстане хотят доверить ИИ проверку контрольных и домашних работ
Искусственный интеллект не заменит учителей, но снимет с них самую нудную работу.
В Татарстане хотят, чтобы искусственный интеллект проверял школьные контрольные и домашние работы. Об этом на брифинге в кабинете министров республики рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.
По его словам, ИИ планируют использовать для отчётов, аналитики и всего, что отнимает у учителей время. В первую очередь — для проверки типовых контрольных и домашних заданий. Это снизит нагрузку на педагогов. К тому же, если проверять будет машина по единым критериям, оценки станут объективнее.
При этом Рамис Музипов подчеркнул: искусственный интеллект никогда не заменит живого учителя, он только возьмёт на себя рутину.
Ранее сообщалось, что программа развития ИИ в Татарстане утверждена до 2030 года. Ежегодно на эти цели будут выделять по миллиарду рублей.
