Задания будут приходить по защищённой сети, печатать и сканировать станут прямо в классе.

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В этом году девятиклассников в Татарстане ждёт нововведение. ОГЭ будут проводить по технологии «ОГЭ 2.1». Она почти такая же, как на ЕГЭ, объяснила заместитель министра образования и науки республики Минзалия Закирова.

Экзаменационные материалы передадут по защищённому интернету, распечатают прямо в аудитории, а потом там же отсканируют. Никуда ничего везти не надо.

Всего ОГЭ в этом году сдадут больше 48 тысяч выпускников девятых классов.

Допуск к экзаменам — итоговое собеседование. В этом году его результаты впервые обрабатывали через интернет: каждая школа заполняла данные в специальной системе «Веб ИС-9». Никакой лишней работы с бумагами. По словам Закировой, технология себя оправдала — времени на обработку уходит гораздо меньше.

Ранее мы писали, что нового ждёт выпускников Татарстана на ЕГЭ и ОГЭ. В республике требуют от учителей объективной оценки учеников — без «натягивания» баллов ради красивых отчётов. Опыт прошлых лет показывает, как подобное приводит к разочарованиям после экзаменов.

