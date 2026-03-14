Число россиян, доверяющих телевидению как источнику информации, резко упало
Треть жителей страны включает телевизор по привычке.
Телевидение перестало быть главным источником информации для жителей России. Об этом говорят итоги опроса фонда «Общественное мнение».
Сегодня только 47% россиян узнают новости по ТВ. Для сравнения: еще десять лет назад их было 87%. Как признались сами участники опроса, телевизор регулярно смотрит половина из них. Вот только треть респондентов делает это по привычке, а 34% опрошенных включают телевизор из-за отдельных передач.
Снизился также почти вдвое – с 58% до 31% – уровень доверия к телевидению как источнику информации. При этом значительно выросли интерес к новостям из социальных сетей - с 14% до 31% и доверие к ним – с 5% до 16%.
Отвечая на вопрос, каких тем не хватает на телевидении, участники опроса отметили «проблемы, с которыми россияне сталкиваются в повседневной жизни».
Ранее мы писали, что занятость россиян 30–50 лет достигла рекорда. Трудоустроено свыше 90 процентов взрослого населения страны.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.