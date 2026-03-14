14 марта 17:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Число россиян, доверяющих телевидению как источнику информации, резко упало

Треть жителей страны включает телевизор по привычке.

Число россиян, доверяющих телевидению как источнику информации, резко упало

Автор фото: ТАСС

Телевидение перестало быть главным источником информации для жителей России. Об этом говорят итоги опроса фонда «Общественное мнение».    

Сегодня только 47% россиян узнают новости по ТВ. Для сравнения: еще десять лет назад их было 87%. Как признались сами участники опроса, телевизор регулярно смотрит половина из них. Вот только треть респондентов делает это по привычке, а 34% опрошенных включают телевизор из-за отдельных передач.  

Снизился также почти вдвое – с 58% до 31% – уровень доверия к телевидению как источнику информации. При этом значительно выросли интерес к новостям из социальных сетей - с 14% до 31% и доверие к ним – с 5% до 16%.

Отвечая на вопрос, каких тем не хватает на телевидении, участники опроса отметили «проблемы, с которыми россияне сталкиваются в повседневной жизни».

