Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России утвердили ГОСТ на зоны для выгула и дрессировки собак. Согласно стандарту, в городах, где проживает 10–100 тысяч человек, должна иметься хотя бы одна дрессировочная площадка.

ГОСТ вступит в силу с апреля. Он предусматривает минимальную площадь обычной зоны для выгула в 200 квадратных метров, для дрессировки — в 1,5 тысячи «квадратов». Покрыть площадки необходимо песком с гравием, резиновой крошкой или комбинированными материалами.

По стандарту площадки должны быть обязательно огорожены декоративным забором высотой до 70 сантиметров или кустарником и иметь специальные таблички. Росстандарт разработал документ из-за увеличения в стране количества домашних животных.

