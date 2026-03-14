Общество
14 марта 18:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России начнет действовать ГОСТ на собачьи площадки

Минимальная площадь обычной зоны для выгула должна составлять 200 квадратных метров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России утвердили ГОСТ на зоны для выгула и дрессировки собак. Согласно стандарту, в городах, где проживает 10–100 тысяч человек, должна иметься хотя бы одна дрессировочная площадка.

ГОСТ вступит в силу с апреля. Он предусматривает минимальную площадь обычной зоны для выгула в 200 квадратных метров, для дрессировки — в 1,5 тысячи «квадратов». Покрыть площадки необходимо песком с гравием, резиновой крошкой или комбинированными материалами.  

По стандарту площадки должны быть обязательно огорожены декоративным забором высотой до 70 сантиметров или кустарником и иметь специальные таблички. Росстандарт разработал документ  из-за увеличения в стране количества домашних животных.

Ранее сообщалось, что китайскую лапшу россиянам будут готовить по ГОСТу. Уже действующие стандарты распространяются только на изделия из пшеничной муки, не затрагивая экзотические блюда.

