Общество
13 марта 20:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Что еще появится в первом российском инклюзивном центре с бассейном в Казани

Все услуги будут для татарстанцев и жителей России абсолютно бесплатными.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Строительные работы в новом реабилитационном кластере «Дан» в столице республики завершены на 75 процентов — скоро у жителей республики и других регионов появится возможность бесплатно посетить комнаты оздоровительного и водного массажа, подготовительные занятия и воспользоваться уникальным бассейном, адаптированным для людей с ОВЗ. Помимо этого, в спорткомплексе расположатся кабинеты мелкой моторики, индивидуальных занятий, эрготерапии, аппаратного массажа и другие. Одновременно спортивно-реабилитационный комплекс сможет принять 500 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время своего визита мэр Казани Ильсур Метшин назвал строящийся объект «крупным региональным инклюзивным центром». Он формируется на улице Серова, которая на глазах преображается. Например, вместо пустырей появились уникальные инклюзивные прогулочные зоны. Это первый для России проект такого масштаба, и начался он с инициативы мечети «Ярдэм», в которой незрячим оказывали поддержку.

Здание «Дана» занимает площадь в три тысячи «квадратов» и состоит из четырех этажей. Помимо кабинетов реабилитации в комплексе расположатся большой обеденный зал, лаборатория для анализа воды в бассейне, кабинеты медсестер и тренеров, другие необходимые помещения. В том самом уникальном бассейне одновременно смогут находиться 24 человека.

На данный момент рабочие начали чистовую отделку. Каждый день над строительством трудятся около 50 человек. Генподрядчиком выступил «Ген-Строй». Проект предоставило ГУП «Татинвестгражданпроект».

По словам Метшина, после завершения работ необходимо уточнить доступность комплекса непосредственно у людей с ОВЗ и внести необходимые изменения.

Ранее сообщалось, что этот комплекс будет учитывать самые разные особенности здоровья посетителей. В текущем году обновлению также подлежит побережье озера, где удлинят велосипедные дорожки, построят водные каскады и дополнительный вход со стороны улицы Баруди.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
