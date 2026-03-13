Все услуги будут для татарстанцев и жителей России абсолютно бесплатными.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Строительные работы в новом реабилитационном кластере «Дан» в столице республики завершены на 75 процентов — скоро у жителей республики и других регионов появится возможность бесплатно посетить комнаты оздоровительного и водного массажа, подготовительные занятия и воспользоваться уникальным бассейном, адаптированным для людей с ОВЗ. Помимо этого, в спорткомплексе расположатся кабинеты мелкой моторики, индивидуальных занятий, эрготерапии, аппаратного массажа и другие. Одновременно спортивно-реабилитационный комплекс сможет принять 500 человек, сообщает пресс-служба мэрии.



Во время своего визита мэр Казани Ильсур Метшин назвал строящийся объект «крупным региональным инклюзивным центром». Он формируется на улице Серова, которая на глазах преображается. Например, вместо пустырей появились уникальные инклюзивные прогулочные зоны. Это первый для России проект такого масштаба, и начался он с инициативы мечети «Ярдэм», в которой незрячим оказывали поддержку.



Здание «Дана» занимает площадь в три тысячи «квадратов» и состоит из четырех этажей. Помимо кабинетов реабилитации в комплексе расположатся большой обеденный зал, лаборатория для анализа воды в бассейне, кабинеты медсестер и тренеров, другие необходимые помещения. В том самом уникальном бассейне одновременно смогут находиться 24 человека.



На данный момент рабочие начали чистовую отделку. Каждый день над строительством трудятся около 50 человек. Генподрядчиком выступил «Ген-Строй». Проект предоставило ГУП «Татинвестгражданпроект».



По словам Метшина, после завершения работ необходимо уточнить доступность комплекса непосредственно у людей с ОВЗ и внести необходимые изменения.



Ранее сообщалось, что этот комплекс будет учитывать самые разные особенности здоровья посетителей. В текущем году обновлению также подлежит побережье озера, где удлинят велосипедные дорожки, построят водные каскады и дополнительный вход со стороны улицы Баруди.



