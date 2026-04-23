Для первоклассников в Татарстане закажут световозвращающие флажки за 2 млн
Поставка необходима до 31 декабря.
В школы Татарстана поставят световозвращающие флажки на карабине для первоклассников. На это выделили 2,1 миллиона рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Всего требуется 50 тысяч флажков. В частности в Казань доставят более 20 тысяч из них. Поставит товар нужно в течение 30 дней со дня заключения контракта, но не позднее 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения».
Ранее сообщалось, что одаренных детей из Казани отправят в оздоровительный лагерь за 9,5 миллиона рублей. Количество путевок – 450 штук. Каждый ребенок отдохнет в лагере 18 дней. Предусмотрено пятиразовое питание и развлечения.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
