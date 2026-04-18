Общество
18 апреля 02:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казань накроет дождь с грозой

Скорость порывов ветра составит до 15 метров в секунду.

Казань накроет дождь с грозой

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

18 апреля синоптики обещают в Казани облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь, возможно, с грозой. Прогнозируется также сильный ветер, скорость порывов которого достигнет 15 метров в секунду. Ночью похолодает до +6..+8 градусов, днем потеплеет до +13..+15 градусов.

Облачную погоду с прояснениями синоптики прогнозируют по всей республике. Местами ожидается небольшой дождь с грозой, в отдельных районах возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до +4..+9 градусов, днем поднимутся до +12..+17.

В воскресенье снова прогнозируются дожди с ветром порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит  +4..+9 градусов, днем - до +9..+14 градусов.  

Дождливая погода будет и в начале следующей недели.  Днем термометры покажут +5..+10 градусов, на востоке воздух прогреется до +14 градусов.

Ранее мы писали, что сезонные маршруты автобусов до дачных поселков запускают в Казани. Транспорт будет следовать по шести направлениям.

