Казань накроет дождь с грозой
Скорость порывов ветра составит до 15 метров в секунду.
18 апреля синоптики обещают в Казани облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь, возможно, с грозой. Прогнозируется также сильный ветер, скорость порывов которого достигнет 15 метров в секунду. Ночью похолодает до +6..+8 градусов, днем потеплеет до +13..+15 градусов.
Облачную погоду с прояснениями синоптики прогнозируют по всей республике. Местами ожидается небольшой дождь с грозой, в отдельных районах возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до +4..+9 градусов, днем поднимутся до +12..+17.
В воскресенье снова прогнозируются дожди с ветром порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +4..+9 градусов, днем - до +9..+14 градусов.
Дождливая погода будет и в начале следующей недели. Днем термометры покажут +5..+10 градусов, на востоке воздух прогреется до +14 градусов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
