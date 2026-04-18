Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

18 апреля синоптики обещают в Казани облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь, возможно, с грозой. Прогнозируется также сильный ветер, скорость порывов которого достигнет 15 метров в секунду. Ночью похолодает до +6..+8 градусов, днем потеплеет до +13..+15 градусов.

Облачную погоду с прояснениями синоптики прогнозируют по всей республике. Местами ожидается небольшой дождь с грозой, в отдельных районах возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до +4..+9 градусов, днем поднимутся до +12..+17.

В воскресенье снова прогнозируются дожди с ветром порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +4..+9 градусов, днем - до +9..+14 градусов.

Дождливая погода будет и в начале следующей недели. Днем термометры покажут +5..+10 градусов, на востоке воздух прогреется до +14 градусов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.