Зафиксирован рост продаж садовой техники.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Продажи садовой техники в Казани выросли в первом квартале в три раза за год - жители города начали раньше готовиться к дачному сезону. Об этом говорится в исследовании «Авито». Помимо этого, в два раза выросли продажи садовых инструментов.

Среди готовых строений для дач наибольшим спросом пользуются бани — на них приходится больше всего продаж (26%) в категории «Готовые строения и срубы». Средняя цена составила 345 тысяч рублей, на втором месте — теплицы с долей 22% и средней стоимостью в 25 тысяч рублей.

Третье место заняли дома, на которые пришлось 21% продаж в категории. Средняя стоимость составила 575 тысяч рублей. 17% продаж пришлось на бытовки. Их средняя цена — 132 тысяч рублей. Также в топе беседки с долей 4%, которые в среднем стоят 109 тысяч рублей.

Продажи стройматериалов в первом квартале выросли на 39%, инструментов — на 19%. Чаще всего покупали пиломатериалы (17%), отделочные материалы (16%), листовые материалы (10%), изоляцию (7%) и металлопрокат (7%). Из инструментов — электроинструменты (31%), ручные инструменты (11%), расходные материалы и оснастку (10%), газовое и сварочное оборудование (8%).

Ранее сообщалось, что подготовка к дачному сезону обойдется казанцам в 30 тысяч – и это не максимум. Садоводы покупают растения и рассаду, тратятся на инвентарь и мангалы.

