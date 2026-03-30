Общество
30 марта 09:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

В перечень попали 573 модели, включая китайские бренды.

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство промышленности и торговли России опубликовало обновленный перечень автомобилей, при покупке которых придется платить повышенный транспортный налог. В списке теперь 573 модели — год назад их было 555.

Из них 305 машин стоят от 10 до 15 миллионов рублей, ещё 268 — дороже 15 миллионов.

В перечень попали не только люксовые бренды вроде Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Audi и BMW, но и китайские марки: Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank. Также в списке оказались Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren, Tesla и другие.

Повышающие коэффициенты при расчете налога на дорогие автомобили действуют с 2014 года. Раньше они применялись к машинам дороже 3 миллионов рублей. Теперь налогом на роскошь облагаются только автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей. Изменения касаются владельцев, которые купили такие машины после 1 января 2022 года.

Ранее мы писали, во сколько татарстанцам обходится содержание машины. Рынок показывает, что всё больше китайских авто нуждается в замене уже через несколько лет после покупки.

