Общество
12 мая 08:09
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минздрав предложил ввести больше десяти новых медицинских специальностей

Среди них нутрициолог, медицинский логопед, врач по здоровому долголетию.

Минздрав предложил ввести больше десяти новых медицинских специальностей

Автор фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минздрав решил обновить список медицинских специальностей. С 1 сентября туда хотят добавить больше десяти новых профессий. Некоторые старые должности при этом уберут — их посчитали устаревшими.

В списке появятся: медицинский биолог, медицинский логопед, медицинский психолог, медицинский физик, специалист по медицинской эмбриологии, специалист по медицинскому массажу, нейропсихолог, нутрициолог, специалист по физической реабилитации, специалист по химической экспертизе, специалист по эргореабилитации. А ещё хотят ввести врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

Из списка уберут врача-диабетолога, врача-офтальмолога-протезиста, городского и районного педиатра, подросткового психиатра, сексолога, сурдолога-протезиста, подросткового терапевта. Также исключат зоолога, энтомолога и фельдшера-нарколога. В Минздраве объяснили, что эти должности устарели. Их обязанности передадут другим специалистам. Кто уже работает на этих должностях, продолжат работать спокойно.

Напомним, с 1 марта для будущих врачей действуют новые правила. Теперь всех бюджетников в ординатуре учат по целевому набору. Это значит, что студент ещё во время учёбы должен заключить договор с больницей или поликлиникой, где будет работать после выпуска. Если договора нет — переход на платное или отчисление.

После учёбы нужно отработать положенный срок. В случае отказа — возврат денег минимум за год обучения. Штраф грозит и больнице, если она не захочет принять целевика на работу. Всё это сделали, чтобы в государственных поликлиниках и больницах стало больше врачей. По словам авторов закона, слишком многие выпускники после учёбы туда не идут.

Ранее мы писали, что поступление в магистратуру предложили ограничить в России. Депутаты хотят, чтобы на программу брали только тех, у кого подходящий диплом или опыт работы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.