Среди них нутрициолог, медицинский логопед, врач по здоровому долголетию.

Автор фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минздрав решил обновить список медицинских специальностей. С 1 сентября туда хотят добавить больше десяти новых профессий. Некоторые старые должности при этом уберут — их посчитали устаревшими.

В списке появятся: медицинский биолог, медицинский логопед, медицинский психолог, медицинский физик, специалист по медицинской эмбриологии, специалист по медицинскому массажу, нейропсихолог, нутрициолог, специалист по физической реабилитации, специалист по химической экспертизе, специалист по эргореабилитации. А ещё хотят ввести врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

Из списка уберут врача-диабетолога, врача-офтальмолога-протезиста, городского и районного педиатра, подросткового психиатра, сексолога, сурдолога-протезиста, подросткового терапевта. Также исключат зоолога, энтомолога и фельдшера-нарколога. В Минздраве объяснили, что эти должности устарели. Их обязанности передадут другим специалистам. Кто уже работает на этих должностях, продолжат работать спокойно.

Напомним, с 1 марта для будущих врачей действуют новые правила. Теперь всех бюджетников в ординатуре учат по целевому набору. Это значит, что студент ещё во время учёбы должен заключить договор с больницей или поликлиникой, где будет работать после выпуска. Если договора нет — переход на платное или отчисление.

После учёбы нужно отработать положенный срок. В случае отказа — возврат денег минимум за год обучения. Штраф грозит и больнице, если она не захочет принять целевика на работу. Всё это сделали, чтобы в государственных поликлиниках и больницах стало больше врачей. По словам авторов закона, слишком многие выпускники после учёбы туда не идут.

