Общество
23 апреля 16:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Навигация судов в Татарстане продлится с 25 апреля до 1 ноября

Процесс спада паводковых вод на мелких реках завершается.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Навигация маломерных судов в Татарстане начнется 25 апреля, она продлится до 1 ноября, рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Сейчас в республике завершается процесс спада паводковых вод на мелких реках. При этом талыми водами в водоемы принесло бревна и другие опасные объекты, предупредила Регина Гаязова.

Ранее сообщалось, что до 25 апреля выход на воду запрещен. Штраф за нарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Также татарстанцев предупредили об уголовном наказании и штрафе за рыбалку. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей и изъять лодку и другие орудия лова.

