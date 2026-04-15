Новая встреча Путина и Трампа пока не готовится
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие таких планов.
Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского руководителя в Китай пока не прорабатывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
«Сейчас таких задумок нет», - уточнил Песков.
Ранее Трамп назвал «очень хорошим» разговор с Путиным об Украине и Иране. Беседа длилась около часа, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Говоря об Украине, Трамп охарактеризовал ситуацию как «бесконечную борьбу», но подчеркнул, что звонок по этой теме был «позитивным».
