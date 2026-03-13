Общество
13 марта 20:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Оргкомитет по проведению Года единства народов создадут в Татарстане

В состав войдут 38 человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане создадут оргкомитет по проведению Года единства народов, говорится в указе главы республики Рустама Минниханова.

В состав оргкомитета войдут 38 человек, председателем будет спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Также в оргкомитет войдут вице-премьер республики Василь Шайхразиев, министр культуры Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Комитет будет разрабатывать предложения для плана мероприятий, координировать действия по вопросам проведения мероприятий и корректировать их при необходимости.

Также Кабмину поручено разработать с учетом предложений оргкомитета и утвердить план основных мероприятий по проведению в 2026 году Года единства народов России.

Ранее сообщалось, что Татарстан всерьез возьмется за подготовку к Году единства народов России. «Татарстан традиционно отличается высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия», — говорил Рустам Минниханов.

