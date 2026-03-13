Оргкомитет по проведению Года единства народов создадут в Татарстане
В состав войдут 38 человек.
В Татарстане создадут оргкомитет по проведению Года единства народов, говорится в указе главы республики Рустама Минниханова.
В состав оргкомитета войдут 38 человек, председателем будет спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Также в оргкомитет войдут вице-премьер республики Василь Шайхразиев, министр культуры Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
Комитет будет разрабатывать предложения для плана мероприятий, координировать действия по вопросам проведения мероприятий и корректировать их при необходимости.
Также Кабмину поручено разработать с учетом предложений оргкомитета и утвердить план основных мероприятий по проведению в 2026 году Года единства народов России.
Ранее сообщалось, что Татарстан всерьез возьмется за подготовку к Году единства народов России. «Татарстан традиционно отличается высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия», — говорил Рустам Минниханов.
