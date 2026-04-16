Рейс Казань — Сочи сел в Минеральных Водах из-за ограничений в аэропорту
Пассажирам предоставили все положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Рейс авиакомпании Nordwind (N4-412), следовавший из Казани в Сочи, утром 16 апреля совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Причина — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, которые вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов.
