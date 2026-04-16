Общество
16 апреля 10:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рейс Казань — Сочи сел в Минеральных Водах из-за ограничений в аэропорту

Пассажирам предоставили все положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Рейс Казань — Сочи сел в Минеральных Водах из-за ограничений в аэропорту

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рейс авиакомпании Nordwind (N4-412), следовавший из Казани в Сочи, утром 16 апреля совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Причина — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, которые вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов.

Ранее мы писали, когда в России начнутся продажи «единого» билета в Абхазию. Мультимодальные перевозки пассажиров из разных регионов в южную страну запланированы в обоих направлениях — туда и обратно.

