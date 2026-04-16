Пассажирам предоставили все положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рейс авиакомпании Nordwind (N4-412), следовавший из Казани в Сочи, утром 16 апреля совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Причина — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, которые вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов.

