Роспотребнадзор закрыл «табачку» рядом с детсадом в Чистополе
Магазин находился всего в 50 метрах от дошкольного учреждения.
В Чистополе прикрыли магазин, который рядом с детским садом продавал табачные изделия. Это запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А точка располагалась в 54,4 метра от дошкольного учреждения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Суд признал действия предпринимателя Шакировой Г.К. незаконными и обязал прекратить продажу табачной продукции. Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что в рыбе с татарстанского предприятия нашли опасные бактерии. Был превышен уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
