Магазин находился всего в 50 метрах от дошкольного учреждения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Чистополе прикрыли магазин, который рядом с детским садом продавал табачные изделия. Это запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А точка располагалась в 54,4 метра от дошкольного учреждения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Суд признал действия предпринимателя Шакировой Г.К. незаконными и обязал прекратить продажу табачной продукции. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в рыбе с татарстанского предприятия нашли опасные бактерии. Был превышен уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.