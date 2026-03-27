Общество
27 марта 16:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Роспотребнадзор закрыл «табачку» рядом с детсадом в Чистополе

Магазин находился всего в 50 метрах от дошкольного учреждения.

Роспотребнадзор закрыл «табачку» рядом с детсадом в Чистополе

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Чистополе прикрыли магазин, который рядом с детским садом продавал табачные изделия. Это запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А точка располагалась в 54,4 метра от дошкольного учреждения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Суд признал действия предпринимателя Шакировой Г.К. незаконными и обязал прекратить продажу табачной продукции. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в рыбе с татарстанского предприятия нашли опасные бактерии. Был превышен уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

