Водительское удостоверение было аннулировано.

После смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 января 2026 года на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах, городская прокуратура провела проверку и выявила нарушения при проведении экзаменов на получение прав управления транспортным средством.

Выяснилось, что участник ДТП получил водительское удостоверение в октябре 2025 года, но в мае 2025 года его привлекли к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Нарушив административный регламент, мужчину затем допустили к практическому экзамену в Госавтоинспекции, по результатам которого ему необоснованно выдали водительское удостоверение.

От начальника Управления МВД России по Набережным Челнам потребовали устранить нарушения. Водительское удостоверение мужчины аннулировали, а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее мы писали, что подросток на питбайке пострадал при ДТП в Казани. «Хавал» пересек двойную сплошную и столкнулся с малолетним водителем.

