Общество
17 марта 03:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сотрудников ГАИ Челнов наказали за необоснованную выдачу прав водителю

Водительское удостоверение было аннулировано.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 января 2026 года на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах, городская прокуратура провела проверку и выявила нарушения при проведении экзаменов на получение прав управления транспортным средством.  

Выяснилось, что участник ДТП получил водительское удостоверение в октябре 2025 года, но в мае 2025 года его привлекли к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.  

Нарушив административный регламент, мужчину затем допустили к практическому экзамену в Госавтоинспекции, по результатам которого ему необоснованно выдали водительское удостоверение.  

От начальника Управления МВД России по Набережным Челнам потребовали устранить нарушения. Водительское удостоверение мужчины аннулировали,  а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Татарстана.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.