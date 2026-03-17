Сотрудников ГАИ Челнов наказали за необоснованную выдачу прав водителю
Водительское удостоверение было аннулировано.
После смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 января 2026 года на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах, городская прокуратура провела проверку и выявила нарушения при проведении экзаменов на получение прав управления транспортным средством.
Выяснилось, что участник ДТП получил водительское удостоверение в октябре 2025 года, но в мае 2025 года его привлекли к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Нарушив административный регламент, мужчину затем допустили к практическому экзамену в Госавтоинспекции, по результатам которого ему необоснованно выдали водительское удостоверение.
От начальника Управления МВД России по Набережным Челнам потребовали устранить нарушения. Водительское удостоверение мужчины аннулировали, а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Татарстана.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
