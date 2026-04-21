Общество
21 апреля 20:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Судьям из-за экономичности поручили призывать к примирению в ходе процесса

Такой исход является наиболее предпочтительным средством.

Судьям из-за экономичности поручили призывать к примирению в ходе процесса

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Указывать сторонам в ходе судебного процесса на примирение как самый экономичный способ решения спора поручили судьям, говорится в постановлении пленума Верховного суда России «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». Об этом сообщает ТАСС.

В разъяснении говорится, что окончание дела путем примирения позволяет достигнуть целей процесса наиболее экономичным способом и является предпочтительным средством урегулирования гражданско-правового спора. Поэтому обязательным является указание участникам на возможность обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю для дальнейшего примирения.

При этом примирение сторон возможно по взаимному согласию при условии, что действия сторон не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы.

Ранее сообщалось, что у родственников коррупционеров разрешили изымать единственное жилье. В Конституционном суде заявили, что получение взятки не предполагает правомерного возникновения права собственности.

