Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Указывать сторонам в ходе судебного процесса на примирение как самый экономичный способ решения спора поручили судьям, говорится в постановлении пленума Верховного суда России «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». Об этом сообщает ТАСС.

В разъяснении говорится, что окончание дела путем примирения позволяет достигнуть целей процесса наиболее экономичным способом и является предпочтительным средством урегулирования гражданско-правового спора. Поэтому обязательным является указание участникам на возможность обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю для дальнейшего примирения.

При этом примирение сторон возможно по взаимному согласию при условии, что действия сторон не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы.

