Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У россиян в 2026 году затраты на онлайн-подписки вырастут в среднем на 15–25 процентов, то есть до 25–32 тысяч рублей, предупредила финансовый аудитор и аналитик Анна Николаева, которого цитирует «Газета.ру». Главный прирост дадут дополнительные опции, а не базовые тарифы.

В 2026 году для повышения цен совпали три фактора: налоговые изменения, рост издержек и регуляторные нововведения (в том числе ограничения на автоплатежи при отзыве согласия). Эксперт заметила, что онлайн-подписки дорожают не только из-за повышения НДС, так как налог дал механический плюс к цене. Основная причина — в росте себестоимости контента, инфраструктуры и маркетинга, а также в «разрезании» пакетов.

«Если годовая подписка стоила условные 12 тысяч рублей, чисто налоговый эффект — это плюс около 200–300 рублей», — заметила Анна Николаева.

Помимо этого растет себестоимость цифрового продукта, включая лицензии, производство оригинального контента, разработку, серверные мощности и другие подобные затраты. Также раньше ставка делалась на широкий пакет «все включено», а сейчас базовый тариф становится входным билетом. За различные премиум-функции же просят доплату.

Прежде средний активный пользователь тратил на 3–5 подписок около 20–25 тысяч рублей в год, и эта сумма вырастет до 25–32 тысяч рублей в зависимости от набора сервисов.

Ранее сообщалось, что для пользователей предложили автоматически производить перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора. Раньше подобные случаи были единичны, россияне сами могли зафиксировать факт сбоя и обратиться с заявлением к оператору. Но сейчас проблемы наблюдаются во многих регионах.

