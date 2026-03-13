В Храме всех религий в Казани появится зал народов Поволжья
Открыть пространство обещают уже к лету.
Вселенский храм в Казани снова расширяется. Теперь на месте строят галерею народов Поволжья.
Строили храм два брата-художника: Ильдар и Ильгиз Хановы. Здание строилось прямо из дома, где жилья семья – постепенно застраивалось новыми залами – теперь их около 15, рассказал помощник руководителя храма Фарид Хайруллин. Место не всегда было открыто к посещению туристами – открылось лишь в 2017 году. Теперь ежегодно его посещают от 350 до 400 тысяч человек.
Первый зал посвящен древним и языческим религиям, второй – тайным сообществам, третий – православию. Четвертый зал посвящен Древнему Египту – внутри саркофаги, следующий зал – татарская национальная галерея. Шестой зал – католический, украшенный витражами со святыми. Еще в храме есть детская галерея, дацан (буддийский монастырь), зал Кришны, Будды и многих других.
Через несколько месяцев храм обещают дополнить галереей народов Поволжья. Он уже почти готов – пространство украшено колоннами с резными узорами, стеклянным потолком, плиткой, а в центре зала будет аквариум.
- В центре зала будет аквариум с китайскими рыбками. По залу будет 12 портретов великих татар, например, Габдуллы Тукая, — рассказал Хайруллин.
Зал обещают закончить уже к лету.
