Общество
13 марта 15:13
Автор материала:Дилия Мингазова

В Храме всех религий в Казани появится зал народов Поволжья

Открыть пространство обещают уже к лету.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вселенский храм в Казани снова расширяется. Теперь на месте строят галерею народов Поволжья.

Строили храм два брата-художника: Ильдар и Ильгиз Хановы. Здание строилось прямо из дома, где жилья семья постепенно застраивалось новыми залами – теперь их около 15, рассказал помощник руководителя храма Фарид Хайруллин. Место не всегда было открыто к посещению туристами – открылось лишь в 2017 году. Теперь ежегодно его посещают от 350 до 400 тысяч человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый зал посвящен древним и языческим религиям, второй – тайным сообществам, третий – православию. Четвертый зал посвящен Древнему Египту – внутри саркофаги, следующий зал – татарская национальная галерея. Шестой зал – католический, украшенный витражами со святыми. Еще в храме есть детская галерея, дацан (буддийский монастырь), зал Кришны, Будды и многих других.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Через несколько месяцев храм обещают дополнить галереей народов Поволжья. Он уже почти готов – пространство украшено колоннами с резными узорами, стеклянным потолком, плиткой, а в центре зала будет аквариум.

- В центре зала будет аквариум с китайскими рыбками. По залу будет 12 портретов великих татар, например, Габдуллы Тукая, — рассказал Хайруллин.

Зал обещают закончить уже к лету.

Ранее мы писали, что в Пестречинском районе собираются отремонтировать Покровскую церковь, которая находится в селе Янцевары. Это уникальный памятник культовой архитектуры XIX века. Он долгое время находился в аварийно состоянии, сообщили в Госкомитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

