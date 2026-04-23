23 апреля 14:10
Автор материала:Алина Камалютдинова

В Казани появится крупнейший в России спецбассейн для незрячих людей

Объект станет частью существующего социально‑реабилитационного комплекса «Ярдэм».

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани в этом году закончат строительство специализированного бассейна для незрячих людей. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Бассейн будет частью оздоровительно-реабилитационного центра площадью 3,8 тысячи квадратных метров, который станет составной частью комплекса «Ярдэм». Он будет крупнейшим в России.

Идея создания бассейна родилась после разговора градоначальника с Илдаром Баязитовым, который является имам‑хатыбом мечети «Ярдэм» и советником муфтия Татарстана по социальным вопросам. Во время визита в комплекс в один из жарких летних дней он рассказал, что многие реабилитанты лишены возможности плавать. Он отметил, что для людей с ограничениями по зрению даже звук журчащего фонтана становится настоящим подарком.

В комплексе «Ярдэм» уже есть инклюзивные объекты. В него входят спорткомплекс «Дан», открытый в 2022 году, а также центр обучения и реабилитации для людей с нарушениями слуха и зрения.

За 13 лет работы центра его программами воспользовались свыше 22,7 тысячи человек с различными ограничениями по здоровью, включая незрячих, глухонемых, людей с синдромом Дауна, ДЦП, а также тех, кто передвигается на колясках.

Ранее мы писали, что татарстанскую столицу, по словам директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, можно назвать столицей инклюзии.

