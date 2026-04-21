Рафик Исмаилов предлагает заменить оставшийся срок на принудительные работы.

Осужденный по делу о двойном убийстве брат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафик Исмаилов обратился в суд, попросив смягчить наказание. Об этом сообщает Mash.

Исмаилов отбывает 17 лет в колонии строгого режима. Он предлагает заменить оставшийся срок на принудительные работы. Родственники погибших настаивают на сохранении прежнего наказания.

Оба Исмаилова причастны к убийству предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылёва в 2016 году, причиной стал долг в размере 5,5 миллиона долларов. Тельман Исмаилов покинул страну и находится за рубежом.

Непосредственным исполнителем преступления, по версии следствия, был Мехман Керимов, который застрелил Савкина и Брылева из пистолета в салоне автомобиля на Новорижском шоссе. Его осудили.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело на Мете Эцфела – 49-летнего уроженца Германии и гражданина Турции, обвиняемого в убийстве бывшей 34-летней жены и нападении на трехлетнего сына. Мотивом, по некоторым данным, послужила ревность, так как женщина подала на развод и уехала от мужа. Тот начал преследовать ее и просил вернуться, все это закончилось жестоким убийством.

