Следователи провели допросы.

Следователи задержали троих организаторов тура в горах Бурятии, где погибли три альпиниста. Об этом сообщили в СК по республике.

Были задержаны директор туристической фирмы из Красноярска, ее заместитель и гид-инструктор. Они были организаторами тура и участниками похода. Всех троих допросили следователи.

Задержанных подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц

Напомним, всего в группе было 15 человек. Они вышли в горы 18 апреля. Туристы планировали вернуться 22-го числа, но ситуация пошла не по плану. Предварительно, у них оборвалась связка и трое человек получили травмы. Когда другие участники группы ушли за помощью, пострадавшие быстро замерзли насмерть, так как температура упала до -10 градусов. Среди погибших - 41-летняя и 43-летняя женщины, а также 43-летний мужчина.

