Максимальный уровень сложности был присвоен пожару на заводе «Нижнекамскнефтехим». Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров, пишет телеграм-канал Baza.

Пострадали ближайшие к заводу дома. Там взрывной волной выбило стекла, на оконных рамах появились трещины.

Напомним, что администрация города организовала горячую линию по вопросам повреждений. Позвонить можно по номерам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.

Напомним, причиной взрыва стал сбой в работе оборудования на заводе. Сейчас на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь, идет локализация очага возгорания.

Городской прокурор Ильнур Гаянов выехал на место происшествия. Прокуратура вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента.

