Пожару на Нижнекамскнефтехиме присвоили максимальный уровень сложности
Площадь возгорания превысила две тысячи «квадратов».
Максимальный уровень сложности был присвоен пожару на заводе «Нижнекамскнефтехим». Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров, пишет телеграм-канал Baza.
Пострадали ближайшие к заводу дома. Там взрывной волной выбило стекла, на оконных рамах появились трещины.
Напомним, что администрация города организовала горячую линию по вопросам повреждений. Позвонить можно по номерам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.
Напомним, причиной взрыва стал сбой в работе оборудования на заводе. Сейчас на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь, идет локализация очага возгорания.
Городской прокурор Ильнур Гаянов выехал на место происшествия. Прокуратура вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
