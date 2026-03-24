Когда завершат строительство Центра стрельбы из лука в Казани
Ход работ проверил Ильсур Метшин.
Сдать единственный в Татарстане Центр стрельбы из лука планируется ко Дню города и республики. Ход работ проверил мэр Казани Ильсур Метшин.
На первом этаже нового спорткомплекса разместят универсальное поле для стрельбы из лука – 50 метров в ширину и 90 в длину. Новое пространство позволит проводить полноценные зимние и летние соревнования на дистанциях 18 и 70 метров соответственно.
На втором этаже будут четыре раздевалки для спортсменов, две тренерские комнаты и тренажерный зал площадью 70 «квадратов». У лучников появятся камеры замедленной съемки для покадрового анализа полета стрелы и профессиональные станки, позволяющие с высокой точностью подгонять снаряжение под параметры каждого спортсмена. А в свободное время здесь могут третироваться футболисты, легкоатлеты, будут проводиться соревнования по дзюдо, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что центр стрельбы из лука в Казани построили на 15 процентов. Рабочие занимаются уплотнением грунта, обратной засыпкой и возведением монолитных стен. Также идет монтаж 182 тонн металлоконструкций и сборка опалубки (строительная конструкция) перекрытия административно-бытового корпуса.
