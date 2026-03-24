Общество
24 марта 14:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда завершат строительство Центра стрельбы из лука в Казани

Ход работ проверил Ильсур Метшин.

Автор фото: kzn.ru

Сдать единственный в Татарстане Центр стрельбы из лука планируется ко Дню города и республики. Ход работ проверил мэр Казани Ильсур Метшин.

На первом этаже нового спорткомплекса разместят универсальное поле для стрельбы из лука – 50 метров в ширину и 90 в длину. Новое пространство позволит проводить полноценные зимние и летние соревнования на дистанциях 18 и 70 метров соответственно.

Автор фото: kzn.ru

На втором этаже будут четыре раздевалки для спортсменов, две тренерские комнаты и тренажерный зал площадью 70 «квадратов». У лучников появятся камеры замедленной съемки для покадрового анализа полета стрелы и профессиональные станки, позволяющие с высокой точностью подгонять снаряжение под параметры каждого спортсмена. А в свободное время здесь могут третироваться футболисты, легкоатлеты, будут проводиться соревнования по дзюдо, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что центр стрельбы из лука в Казани построили на 15 процентов. Рабочие занимаются уплотнением грунта, обратной засыпкой и возведением монолитных стен. Также идет монтаж 182 тонн металлоконструкций и сборка опалубки (строительная конструкция) перекрытия административно-бытового корпуса.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.