«Логика молока» реализует масштабную программу автоматизации предприятий.

Автор фото: «Логика Молока»

На молочном комбинате «Эдельвейс» в Казани запустили коллаборативного робота, который будет работать бок о бок с сотрудниками. Новый помощник уже задействован на линии упаковки UHT-продукции и способен переносить до 11 тысяч коробок в день. Это позволит сотрудникам отойти от монотонных операций и сосредоточиться на других задачах.

«Логика молока» сейчас реализует масштабную программу автоматизации предприятий, в рамках которой на 54 «концах линий» установят автоматизированные паллетайзеры и транспортировщики, коллаборативные роботы. В компании также проводят переобучение сотрудников, чтобы решить проблему оттока кадров.

Ранее сообщалось, что татарстанские аграрии потеряли 1,5 миллиарда рублей из-за падения цен на молоко. Хозяйства продали молока больше, но заработали меньше — под угрозой стройка 20 животноводческих комплексов.

