Песков заявил, что место нового раунда переговоров по Украине не определено
У США пока другие приоритеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент место для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине не определено. У Соединенных Штатов приоритеты другие.
«Сейчас <…> приоритеты у американских переговорщиков другие... У них много нагрузки на других направлениях, хорошо понятных», - цитирует Пескова ТАСС.
Так Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что из соображений безопасности новая встреча должна проходить на территории США.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что новый раунд переговоров должен состояться на этой неделе (с 16 по 22 марта). По его словам, США видят, что обе стороны устали, и надеются, что это начало переломного момента.
