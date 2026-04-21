Однако никаких публичных заявлений не будет, подчеркнул президент.

Автор фото: kremlin.ru

Исход специальной военной операции на Украине известен, об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями муниципалитетов. Его цитирует ТАСС.

По словам Путина, власти России не будут делать никаких публичных заявлений по поводу исхода СВО, а планируют просто стремиться к поставленным целям и задачам. Он заметил, что боевые действия - это «всегда вещь чрезвычайно сложная и опасная».

Также президент заявил, что победа России в украинском конфликте очевидна уже для всех, поэтому на Украине уже думают, как им придется «оформлять» ситуацию с будущей победой российской стороны.

«Там просто думают, как это все оформить», - отметил Путин.

Ранее глава государства также заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной. Работу продолжат до устранения угроз.

