Политика
21 апреля 20:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В июне Казань примет пятый саммит Россия – АСЕАН

Планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений в различных сферах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 17-19 июня пройдет пятый саммит Россия – АСЕАН. Соответствующий указ подписан президентом Российской Федерации. Для подготовки и проведения мероприятия будет образован организационный комитет, председателем которого назначен помощник президента Юрий Ушаков. Состав оргкомитета утвердят в ближайшее время, сообщает фонд «Росконгресс».  

На саммите, приуроченном к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), главы государств, правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, региональных объединений и организаций подведут итоги многолетнего сотрудничества и обсудят расширение взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.   

- Саммит Россия – АСЕАН в Казани призван укрепить сотрудничество, определить новые контуры взаимодействия как на двусторонней основе, так и в формате многосторонних объединений, а также обеспечить углубление экономической взаимосвязанности и совместное реагирование на вызовы в области региональной безопасности в условиях формирования многополярной архитектуры международных отношений, –  подчеркнул советник президента Антон Кобяков.  

Участники планируют также глубоко проанализировать весь комплекс российско-асеановского сотрудничества и наметить долгосрочные ориентиры совместной работы в области политики, безопасности, экономики, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, отметил он.

В рамках саммита будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин во время панельной дискуссии «Муниципальная дипломатия в условиях глобальных изменений миропорядка» заявил, что на первый план муниципальной дипломатии выходит поиск новых партнеров и совместное решение проблем, в том числе в сферах экологии, урбанистики, цифровизации, сохранению культурного наследия и традиций.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самовольно занявшего земельный участок татарстанца оштрафовали

Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
