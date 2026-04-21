Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 17-19 июня пройдет пятый саммит Россия – АСЕАН. Соответствующий указ подписан президентом Российской Федерации. Для подготовки и проведения мероприятия будет образован организационный комитет, председателем которого назначен помощник президента Юрий Ушаков. Состав оргкомитета утвердят в ближайшее время, сообщает фонд «Росконгресс».

На саммите, приуроченном к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), главы государств, правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, региональных объединений и организаций подведут итоги многолетнего сотрудничества и обсудят расширение взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

- Саммит Россия – АСЕАН в Казани призван укрепить сотрудничество, определить новые контуры взаимодействия как на двусторонней основе, так и в формате многосторонних объединений, а также обеспечить углубление экономической взаимосвязанности и совместное реагирование на вызовы в области региональной безопасности в условиях формирования многополярной архитектуры международных отношений, – подчеркнул советник президента Антон Кобяков.

Участники планируют также глубоко проанализировать весь комплекс российско-асеановского сотрудничества и наметить долгосрочные ориентиры совместной работы в области политики, безопасности, экономики, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, отметил он.

В рамках саммита будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин во время панельной дискуссии «Муниципальная дипломатия в условиях глобальных изменений миропорядка» заявил, что на первый план муниципальной дипломатии выходит поиск новых партнеров и совместное решение проблем, в том числе в сферах экологии, урбанистики, цифровизации, сохранению культурного наследия и традиций.

